НАТО подбирается ближе к границам России: Турция по-прежнему не может определиться, на чьей она стороне

Турция строит военно-морскую базу всего в 200 км от побережья Абхазии

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Турция активно достраивает военно-морскую базу в порту Чамбурну в Трабзоне, всего в 200 км от побережья Абхазии.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

База Сурмене будет базировать фрегаты, ударные корабли и даже подводные лодки, патрулирующие восточную часть Черного моря, что вызывает беспокойство в регионе. На базе будет размещено около 400 военнослужащих и около 200 гражданских сотрудников. Об этом сообщает издание "Акценты".

В прошлом году уже был размещен первый контингент турецких военных, хотя база уже столкнулась с проблемами в виде непогоды, которая почти уничтожила корабельные доки, приведя к гибели и травмированию военнослужащих.