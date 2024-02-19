НАТО подбирается ближе к границам России: Турция по-прежнему не может определиться, на чьей она стороне

Турция активно достраивает военно-морскую базу в порту Чамбурну в Трабзоне, всего в 200 км от побережья Абхазии.
База Сурмене будет базировать фрегаты, ударные корабли и даже подводные лодки, патрулирующие восточную часть Черного моря, что вызывает беспокойство в регионе. На базе будет размещено около 400 военнослужащих и около 200 гражданских сотрудников. Об этом сообщает издание "Акценты".
В прошлом году уже был размещен первый контингент турецких военных, хотя база уже столкнулась с проблемами в виде непогоды, которая почти уничтожила корабельные доки, приведя к гибели и травмированию военнослужащих.
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