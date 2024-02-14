МИД Латвии вызвал временного поверенного РФ из-за объявления в розыск латвийских министров

Временный поверенный в делах РФ Олег Зыков вызван в МИД Латвии

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что временный поверенный в делах Российской Федерации Олег Зыков был вызван в МИД Латвии. Об этом было объявлено на официальном сайте латвийского внешнеполитического ведомства.

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"14 февраля 2024 года временный поверенный в делах Посольства Российской Федерации Олег Зыков вызывается в Министерство иностранных дел Латвии для получения его объяснений относительно опубликованного списка бывших и действующих государственных должностных лиц Латвии, в отношении которых возбуждены политически мотивированные дела", — сказано в заявлении.

Власти Латвии считают, что Москва исходила из своих политических соображений, объявляя этих лиц в розыск, и сочли эту акцию незаконной, об этом Кариньш написал на собственной странице в социальной сети X.

МИД Латвии подключил к работе местную полицию с целью уточнения запросов. Партнеры по ЕС также были привлечены к решению вопроса на международном уровне.

Напомним, что 13 февраля МВД России объявило в розыск министра юстиции Латвии Инесе Либиню-Эгнере, министра финансов Арвилса Ашераденса и министра земледелия Армандса Краузе в связи с уголовным делом об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.