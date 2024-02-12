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"Это стало шоком": Такер Карлсон заявил, что Москва приятнее любого города в США

Такер Карлсон заявил, что Москва приятнее любого города в США

Мир

Американский журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США.

Такер Карлсон заявил, что Москва приятнее любого города в США
Фото: openverse by Syuqor7 is licensed under CC BY-ND 2.0

Журналист, приехавший из США, провёл в столице России около недели. Главной целью его поездки стала запись интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Помимо этого, Карлсон посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, поужинал в ресторанах и даже сходил в один из московских гипермаркетов. Выступая на саммите в Объединённых Арабских Эмиратах, он признался, что испытал шок от визита в мегаполис, где никогда раньше не был.

"Это стало для меня шоком, что Москва намного приятнее любого города в США. Она чище, безопаснее и красивее. Архитектура, еда, качество услуг намного лучше, чем в любом американском городе", — поделился впечатлениями журналист.

Карлсон также сравнил метро Москвы и Нью-Йорка, сравнение оказалось не в пользу последнего. Он упомянул, что в Нью-Йорке приезжих предупреждают об опасности использования метрополитена, и обвинил в этом американские власти.

"Если нельзя пользоваться метро, так как это слишком опасно, в чём тогда вообще цель лидерства?" — отметил Карлсон.

Накануне главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным на всех источниках посмотрели более одного миллиарда раз. Она назвала это "знаковым" явлением в истории журналистики, указав, что многие жители США в комментариях разделяют это мнение.

В интервью с журналистом российский лидер ещё раз обозначил позицию Москвы в конфликте с Украиной как прокси-государством, используемым коллективным Западом для ослабления России. Путин провёл для Карлсона экскурс в историю, напомнил о ключевых этапах специальной военной операции, обрисовав роль лидеров США и ЕС в эскалации напряжённости. Кроме того, президент РФ подчеркнул мирные устремления Российской Федерации, отсутствие планов нападения на страны Европы и заверил, что главная цель нашей страны — национальная безопасность и конструктивный диалог с другими государствами.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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