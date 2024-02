"Это стало шоком": Такер Карлсон заявил, что Москва приятнее любого города в США

Американский журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США.

