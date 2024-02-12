Кулеба показал свою окровавленную ногу после жестокого нападения собаки.

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу укусила собака. Об этом он сам сообщил в запрещённой в РФ соцсети, продемонстрировав свою искусанную ногу.
Дипломат подвергся нападению чужой собаки в воскресенье вечером, когда выгуливал своих питомцев. В связи с этим он призвал держать больших псов на поводке.
"Собак надо любить, но и держать на поводках. Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки. И при случае на меня", — написал Кулеба.
Ему пришлось обратиться за помощью к медикам, которые "подрихтовали" его ногу. Среди них была интерн из Индии, которая после начала конфликта на Украине осталась работать в стране, подчеркнул глава МИД.
У самого Кулебы три собаки разных пород — Густав, Бенджи и Марик.
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