Кулеба показал свою окровавленную ногу после жестокого нападения собаки.

Главу украинского МИД Кулебу искусала собака

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу укусила собака. Об этом он сам сообщил в запрещённой в РФ соцсети, продемонстрировав свою искусанную ногу.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Дипломат подвергся нападению чужой собаки в воскресенье вечером, когда выгуливал своих питомцев. В связи с этим он призвал держать больших псов на поводке.

"Собак надо любить, но и держать на поводках. Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки. И при случае на меня", — написал Кулеба.

Ему пришлось обратиться за помощью к медикам, которые "подрихтовали" его ногу. Среди них была интерн из Индии, которая после начала конфликта на Украине осталась работать в стране, подчеркнул глава МИД.

У самого Кулебы три собаки разных пород — Густав, Бенджи и Марик.