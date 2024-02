Кулеба показал свою окровавленную ногу после жестокого нападения собаки.

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу укусила собака. Об этом он сам сообщил в запрещённой в РФ соцсети, продемонстрировав свою искусанную ногу.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.