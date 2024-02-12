Пентагон "обезглавлен": руководитель минобороны США экстренно госпитализирован из-за больного мочевого пузыря

Глава Пентагона Ллойд Остин госпитализирован в отделение интенсивной терапии на неопределённый срок из-за проблем с мочевыводящей системой.
В конце прошлого года Остин перенёс операцию из-за рака простаты. Шеф Пентагона не успел до конца восстановиться, как ему снова потребовалась госпитализация. Врачи пока не дают никаких прогнозов, но утверждают, что проблемы с мочевым пузырём не помешают послеоперационному восстановлению.
"После ряда проверок и обследований министра перевели в отделение интенсивной терапии для лечения и постоянного мониторинга его состояния", — говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Пока Остин находится в больнице, его обязанности исполняет заместитель министра Кэтлин Хикс — первая в истории США женщина, занявшая эту должность. Сенат утвердил её кандидатуру 8 февраля 2021 года, ей было поручено обеспечить модернизацию ядерных вооружений страны.
Операцию из-за рака простаты Остину сделали в начале января 2023 года. После сообщений о медицинском вмешательстве на главу Пентагона обрушился шквал критики, поскольку сведения о его госпитализации не были обнародованы. По сути, в течение нескольких дней власти США не знали, кто именно руководит обороной страны.
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