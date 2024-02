Пентагон "обезглавлен": руководитель минобороны США экстренно госпитализирован из-за больного мочевого пузыря

Your browser does not support the audio element.

Глава Пентагона Ллойд Остин госпитализирован в отделение интенсивной терапии на неопределённый срок из-за проблем с мочевыводящей системой.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Public domain