Пентагон "обезглавлен": руководитель минобороны США экстренно госпитализирован из-за больного мочевого пузыря

Шеф Пентагона госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырём

1:22 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка

Глава Пентагона Ллойд Остин госпитализирован в отделение интенсивной терапии на неопределённый срок из-за проблем с мочевыводящей системой.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Public domain

В конце прошлого года Остин перенёс операцию из-за рака простаты. Шеф Пентагона не успел до конца восстановиться, как ему снова потребовалась госпитализация. Врачи пока не дают никаких прогнозов, но утверждают, что проблемы с мочевым пузырём не помешают послеоперационному восстановлению.

"После ряда проверок и обследований министра перевели в отделение интенсивной терапии для лечения и постоянного мониторинга его состояния", — говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Пока Остин находится в больнице, его обязанности исполняет заместитель министра Кэтлин Хикс — первая в истории США женщина, занявшая эту должность. Сенат утвердил её кандидатуру 8 февраля 2021 года, ей было поручено обеспечить модернизацию ядерных вооружений страны.

Операцию из-за рака простаты Остину сделали в начале января 2023 года. После сообщений о медицинском вмешательстве на главу Пентагона обрушился шквал критики, поскольку сведения о его госпитализации не были обнародованы. По сути, в течение нескольких дней власти США не знали, кто именно руководит обороной страны.