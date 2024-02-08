Самый разыскиваемый торговец людьми, скрывавшийся от полиции 15 лет, пойман в Испании

Полиция Испании сообщила о задержании одного из самых разыскиваемых на европейском континенте преступников, занимавшегося торговлей людьми.
По данным испанских правоохранителей, подозреваемого удалось поймать в каталонском Дельтебре, где тот в течение 15 лет преспокойно жил по фальшивым документам, пользуясь чужим именем. Торговец «живым товаром» даже нашёл официальную работу – он занимался консультациями в области недвижимости.
Впрочем, прошлое преступника с высокой степенью вероятности шокировало бы нынешних его клиентов, подыскивающих дом в тихом уголке Испании. Задержанный, которого полтора десятилетия искали по всей Европе, изрядно «наследил» в Румынии, где, по версии следствия, был активно вовлечён в схемы торговли людьми. Кроме того, «консультанта по недвижимости» подозревают в совершении двух преступлений против личности.
Поскольку ордер на арест пойманного злоумышленника был выдан в Румынии, испанские правоохранители передали его Бухаресту. Если вину самого разыскиваемого в Европе торговца людьми удастся доказать в суде – он может провести за решёткой десятилетие.
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