Подготовка к депортации украинцев уже началась — польский публицист

Украинец Сергей Остапенко, проживающий в Польше, раскрыл информацию о массовом освобождении украинских беженцев призывного возраста с последующей отправкой на фронт. Об этом сообщает EADaily.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.