Подготовка к депортации украинцев уже началась — польский публицист

Украинских беженцев в Польше грозит принудительная мобилизация

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Украинец Сергей Остапенко, проживающий в Польше, раскрыл информацию о массовом освобождении украинских беженцев призывного возраста с последующей отправкой на фронт. Об этом сообщает EADaily.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

В письме он выразил обеспокоенность по поводу намерения польского правительства отправить всех украинских мужчин призывного возраста на Украину, нарушая международные договоры. Остапенко и его коллеги получили письма об увольнении, что подтверждает подозрения о принудительной депортации и мобилизации.

Польское правительство отрицает возможность юридической депортации, но заявляет о создании условий для самостоятельного возвращения украинцев на родину, вызывая беспокойство и обвинения в геноциде украинской нации.