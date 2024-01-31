Украинец Сергей Остапенко, проживающий в Польше, раскрыл информацию о массовом освобождении украинских беженцев призывного возраста с последующей отправкой на фронт. Об этом сообщает EADaily.
В письме он выразил обеспокоенность по поводу намерения польского правительства отправить всех украинских мужчин призывного возраста на Украину, нарушая международные договоры. Остапенко и его коллеги получили письма об увольнении, что подтверждает подозрения о принудительной депортации и мобилизации.
Польское правительство отрицает возможность юридической депортации, но заявляет о создании условий для самостоятельного возвращения украинцев на родину, вызывая беспокойство и обвинения в геноциде украинской нации.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.