Сенатор от Запорожской области, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин дал свой прогноз по поводу возможной капитуляции Киева.
По мнению сенатора, киевские власти на капитуляцию пойти не смогут, поскольку сами не вольны принимать такие решения. Такие полномочия есть только у западных кураторов Незалежной.
"Может ли девушка с низкой социальной ответственностью сама прийти с повинной в милицию? А что скажет ее сутенер? Пока он есть у Украины, ничего там не произойдёт", — сказал Рогозин, которого цитирует Газета.Ru.
Экс-глава "Роскосмоса" полагает, что Россия может победить в этом противостоянии не благодаря внешним факторам типа победы на выборах в США Дональда Трампа или дефициту вооружений у ВСУ, а благодаря своей армии.
Рогозин считает, что конфликт закончится, если ВС РФ будут оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию на передовой. В связи с этим сенатор призвал усиливать российскую армию, увеличивая её численность и снабжение.
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