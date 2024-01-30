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Сенатор Рогозин: Украина не капитулирует, пока у неё есть "сутенёр" — Запад

1:03
Мир

Сенатор от Запорожской области, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин дал свой прогноз по поводу возможной капитуляции Киева.

Сенатор Рогозин: Украина не капитулирует, пока у неё есть "сутенёр" — Запад
Фото: wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0

По мнению сенатора, киевские власти на капитуляцию пойти не смогут, поскольку сами не вольны принимать такие решения. Такие полномочия есть только у западных кураторов Незалежной.

"Может ли девушка с низкой социальной ответственностью сама прийти с повинной в милицию? А что скажет ее сутенер? Пока он есть у Украины, ничего там не произойдёт", — сказал Рогозин, которого цитирует Газета.Ru.

Экс-глава "Роскосмоса" полагает, что Россия может победить в этом противостоянии не благодаря внешним факторам типа победы на выборах в США Дональда Трампа или дефициту вооружений у ВСУ, а благодаря своей армии.

Рогозин считает, что конфликт закончится, если ВС РФ будут оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию на передовой. В связи с этим сенатор призвал усиливать российскую армию, увеличивая её численность и снабжение.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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