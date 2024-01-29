Принцы Гарри и Уильям спорили, кто станет королём, обнародовано мнение Дианы

The Mirror: Диана прочила Гарри на королевский престол

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Принцесса Диана прочила на трон короля Великобритании своего младшего сына Гарри вопреки установленной очерёдности престолонаследия, пишет The Mirror в понедельник.

Фото: AFP by Dominic Lipinski

Гарри и Уильям, оказывается, сызмальства обсуждали эту тему, сообщил королевский эксперт Роберт Джобсон в эфире Channel 5.

По его словам, старший сын не раз заявлял Диане, что не хочет быть королём. Она, в свою очередь, придерживалась схожего мнения — что у младшего лучше выйдет выполнять обязанности монарха.

Покойная принцесса рассказывала об этом, подтвердил телеведущий Джереми Паксман.

"Мы говорили о наших детях, и она сказала, что Уильям часто говорил ей, что на самом деле он не хочет быть королём, а потом Гарри говорил: "Если ты не хочешь эту работу, я получу её", — вспоминает он.

Публично Диана на эту тему не распространялась, а когда её в 1995 году прямо спросили, она ответила, что рановато рассуждать о такой ноше на плечи 13-летнего на тот момент Уильяма.