Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли показал разницу между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Красноречивое видео он выложил в запрещённом в РФ инстаграме.
В ролике показан сначала американский президент во время похорон в павших воинов — судя по взглядам на часы, он явно торопится; затем российский лидер на церемонии в честь погибших — он стоит без зонта под проливным дождём.
Спортсмен вскоре удалил видео, а в новом посте пояснил, что оно не несло политического подтекста.
"Перестаньте ныть и поймите то, что я хотел донести", — написал он.
На протяжении своей карьеры 33-летний футболист играл за "Интер", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Милан", "Ниццу", "Марсель", "Брешию" и "Монцу". За сборную Италии Балотелли провёл 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Сейчас он выступает за турецкий клуб "Адана Демирспор".
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.