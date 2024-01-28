Немцы не забыли: в Берлине почти помять погибших во время блокады Ленинграда

В Берлине провели мероприятие, посвященное 80-летию снятия блокады Ленинграда

0:28 Your browser does not support the audio element. Мир

В берлинском Трептов-парке состоялось памятное мероприятие, посвященное 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Организаторами выступило представительство Общероссийской организации "Офицеры России" в Германии. В акции участвовали ветераны силовых структур ГДР, антифашисты и жители Берлина.

Руководитель представительства подчеркнул, что мероприятие направлено на поддержку России и против поставок оружия киевскому режиму.е