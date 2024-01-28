В берлинском Трептов-парке состоялось памятное мероприятие, посвященное 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.
Организаторами выступило представительство Общероссийской организации "Офицеры России" в Германии. В акции участвовали ветераны силовых структур ГДР, антифашисты и жители Берлина.
Руководитель представительства подчеркнул, что мероприятие направлено на поддержку России и против поставок оружия киевскому режиму.е
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.