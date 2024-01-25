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В сенате считают, что Зеленский пытается уйти от ответственности за Ил-76

Цеков: Зеленский пытается уйти от ответственности за крушение Ил-76

1:22
Мир

Из-за крушения военного самолёта Ил-76 для президента Украины Владимира Зеленского и его команды сложилась очень плохая ситуация. Таким мнением поделился сенатор от крымского парламента Сергей Цеков.

Цеков: Зеленский пытается уйти от ответственности за крушение Ил-76
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Они знают, что это они сбили Ил-76. Они очень много уже наговорили об этом на разных уровнях", — обратил внимание журналистов парламентарий. Его слова приводит РИА Новости.

При этом сенатор от Крыма также не исключил, в связи с этим лидер киевского режима может надеяться, что в этот раз всё сложится как с малайзийским Boeing, который был сбит над территорией Украины.

Так что теперь Зеленский может постараться потянуть время. Ведь для украинского руководства данная ситуация — "не очень красивая".

Напомним, что накануне из-за удара ракеты ВСУ над Белгородской областью потерпел крушение военный самолёт Ил-76. На его борту находились 65 военнопленных украинских боевиков, которых везли на обмен.

Как прежде заявлял лидер киевского режима Владимир Зеленский, по факту автокатастрофы следует провести международное расследование. Однако впоследствии выяснилось, что оно вину Украины не признало.

Отмечалось, что для проведения международного расследования Киев постарается пригласить к участию США и Великобританию.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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