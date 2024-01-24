Израильские активисты не пропускают грузовики с гумпомощью в Газу: требуют свободы всем заложникам

Протестующие блокируют доставку гуманитарной помощи в Сектор Газа

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Десятки протестующих, включая родственников заложников и вынужденных покинуть свои дома жителей, блокируют проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом".

Фото: Wikipedia by מיכאל יעקובסון. מיכאל יעקובסון is licensed under CC BY-SA 2.5

Они требуют освобождения всех удерживаемых заложников ХАМАСом, заявляя, что не пропустят помощь, пока не выполнится их требование. Об этом сообщают argumenti.ru.

Похоже, что это связано с ожидаемым вердиктом Международного суда ООН по иску ЮАР против Израиля, обвиняющего в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа.