ВСУ сформировали укрепрайоны в Харьковской области

Оперслужбы сообщили о создании ВСУ укрепрайонов в Харьковской области

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Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали создавать в Харьковской укрепрайоны. Их формируют из городов, несмотря на то, что в них по-прежнему проживает большое количество мирного населения. Об этом рассказали в оперативных службах региона.

Фото: replyua.net

"Из некоторых городов сделали уже сплошные укрепрайоны. Уверены, что та же ситуация ждет и другие населённые пункты, где сейчас проходит так называемая эвакуация населения", — добавили в оперслужбах.

Там также уточнили, что в области сложилась напряжённая ситуация. В регионе активно ведутся мобилизационные мероприятия Мужчин, в том числе из сёл, хватают на улицах, ничего при этом не объясняя и не оповещая родственников.