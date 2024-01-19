Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали создавать в Харьковской укрепрайоны. Их формируют из городов, несмотря на то, что в них по-прежнему проживает большое количество мирного населения. Об этом рассказали в оперативных службах региона.
"Из некоторых городов сделали уже сплошные укрепрайоны. Уверены, что та же ситуация ждет и другие населённые пункты, где сейчас проходит так называемая эвакуация населения", — добавили в оперслужбах.
Там также уточнили, что в области сложилась напряжённая ситуация. В регионе активно ведутся мобилизационные мероприятия Мужчин, в том числе из сёл, хватают на улицах, ничего при этом не объясняя и не оповещая родственников.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.