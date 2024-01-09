NASA отложит миссию высадки человека на Луну из-за технических проблем

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NASA планирует отложить несколько своих лунных миссий из-за технических трудностей с космическими кораблями. По данным Reuters, миссия "Артемида-3", задуманная для высадки людей на Луну в конце 2025 года, будет перенесена на более поздний срок.

Фото: Wikipedia by NASA. NASA Human Space Flight Gallery is licensed under Общественное достояние

Официальное заявление о планах NASA ожидается сегодня, 9 января. Агентство в течение нескольких месяцев внимательно следило за ситуацией с подрядчиками и рассматривало внесение изменений в лунную программу. Предполагается, что также будет отложена вторая миссия "Артемида", запланированная на конец 2024 года, из-за проблем с батареями капсулы экипажа "Орион", произведенными Lockheed Martin.

Источники утверждают, что отсрочка "Артемиды-3" связана с необходимостью доработки системы посадки звездолета SpaceX. По их словам, компании требуется больше времени, чем ожидалось, для достижения определенных этапов развития. Новые сроки обеих миссий пока неизвестны, и NASA отказалась комментировать ситуацию. Компании Lockheed Martin и SpaceX также не предоставили комментариев.

Известно, что программа "Артемида" NASA в значительной степени зависит от частных компаний, таких как Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin и SpaceX. Ключевые этапы разработки космической системы Starship от SpaceX включают планы по дозаправке на орбитальном складе, чтобы обеспечить достаточное топливо для перевозки пассажиров на Луну и обратно.

Также стало известно, что лунный модуль Peregrine от компании Astrobotic, запущенный в рамках программы NASA, столкнулся с проблемой утечки топлива из-за сбоя двигательной системы. Это событие произошло восемь часов после запуска и может представлять угрозу для мягкой посадки модуля на Луну. Peregrine был планирован для использования в будущих миссиях лунной программы "Артемида".