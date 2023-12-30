Американский журнал Military Watch Magazine опубликовал материал, в котором раскрываются детали российского массированного ракетного удара по Украине 29 декабря.
Согласно информации журнала, удары охватили как стратегические, так и тактические цели по всей территории страны. Основными приоритетами ВС РФ были склады, содержащие западные крылатые ракеты большой дальности Strom Shadow/SCALP, переданные Киевскому режиму западными партнерами. Кроме того, удары были нанесены по военным объектам на украинских аэродрома, сообщает "Московский Комсомолец".
Журнал отмечает, что России удалось значительно увеличить производство ракет, что привело к увеличению интенсивности ударов по объектам как на передовой, так и в глубине тыла.
Ранее сообщалось, что Киев ужесточил правила выезда для мужчин, инвалидов не выпускают, на границе очереди.
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.