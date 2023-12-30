В США сообщили об ударах ВС РФ по складам с ракетами Strom Shadow на Украине

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Американский журнал Military Watch Magazine опубликовал материал, в котором раскрываются детали российского массированного ракетного удара по Украине 29 декабря.

Фото: Openverse by Khamenei.ir is licensed under CC BY 4.0

Согласно информации журнала, удары охватили как стратегические, так и тактические цели по всей территории страны. Основными приоритетами ВС РФ были склады, содержащие западные крылатые ракеты большой дальности Strom Shadow/SCALP, переданные Киевскому режиму западными партнерами. Кроме того, удары были нанесены по военным объектам на украинских аэродрома, сообщает "Московский Комсомолец".

Журнал отмечает, что России удалось значительно увеличить производство ракет, что привело к увеличению интенсивности ударов по объектам как на передовой, так и в глубине тыла.

Ранее сообщалось, что Киев ужесточил правила выезда для мужчин, инвалидов не выпускают, на границе очереди.