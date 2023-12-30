Киев ужесточил правила выезда для мужчин, инвалидов не выпускают, на границе очереди

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На Украине ужесточены правила выезда для мужчин, не выпускают за рубеж даже инвалидов.

Фото: Суспильне Новини

Со вчера, 29 декабря, пограничники перестали выпускать мужское население с инвалидностью III группы и тех, кто их сопровождает.

Также ужесточили контроль документов для тех, кто покидает страну по системе "Шлях". Многие категории тех, кто мог ранее выехать — теперь стали невыездными.

Сообщается, что на КПП Украины на данный момент огромные очереди.