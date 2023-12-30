На Украине ужесточены правила выезда для мужчин, не выпускают за рубеж даже инвалидов.
Со вчера, 29 декабря, пограничники перестали выпускать мужское население с инвалидностью III группы и тех, кто их сопровождает.
Также ужесточили контроль документов для тех, кто покидает страну по системе "Шлях". Многие категории тех, кто мог ранее выехать — теперь стали невыездными.
Сообщается, что на КПП Украины на данный момент огромные очереди.
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.