Президент Южной Осетии Алан Гаглоев на пресс-конференции по результатам года высказал свое мнение относительно вопроса о возможном вхождении Южной Осетии в состав России, сообщает EADaily.
Гаглоев подчеркнул, что этот вопрос является чрезвычайно болезненным для народа Южной Осетии, и подчеркнул, что политические силы должны нести ответственность за свои заявления, особенно в контексте безопасности народа.
Президент отметил, что Южная Осетия готова к различным вариантам интеграции с Россией, подчеркнув, что это было заявлено лично в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в марте.
Гаглоева также напомнил о том, что вопрос о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России не был согласован с российскими коллегами. Президент также отметил, что в прошлом этот вопрос поднимался, но при приходе к власти его инициаторы скоро забывали о нем.
В заключение, Гаглоев подчеркнул, что нельзя ставить под угрозу безопасность всего народа и республики, особенно в контексте сложной ситуации в России, где существует угроза со стороны Грузии.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.