Лавров уличил Запад в борьбе с Россией ценой жизней украинцев

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Запад продолжает накачивать Украину оружием, чтобы ценой жизней украинцев сдерживать Россию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам года в четверг, 27 декабря.

Фото: Reuters

Несмотря на провал контрнаступления ВСУ, "нанесение стратегического поражения России на поле боя" остаётся приоритетной целью западных союзников Украины. Поэтому они не прекращают военную помощь киевскому режиму, понимая, что без неё он обречён.

"Они по-прежнему кровно заинтересованы в том, чтобы руками и телами украинцев сдерживать Россию", — объяснил дипломат.

По его словам, Запад повышает ставки в своей кровавой игре, поставляя всё более смертоносные и дальнобойные системы, в том числе кассетные боеприпасы и снаряды с обеднённым ураном.

Тем временем в Раде подсчитали, что каждые пять минут на фронте гибнет или получает ранение один украинец.