Специалисты Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины выступили с мнением, что авторов статьи The New York Time (NYT) завербовал Кремль. Отмечается, что речь идёт о статье, в которой говорится о готовности Москвы к "заморозке" конфликта.
Так, ранее журналисты NYT, ссылаясь на двух бывших высокопоставленных российских, а также американских и международных чиновников, писали о том, что Москва посылает сигналы Западу об открытости президента РФ Владимира Путина к мирным переговорам с Украиной.
Причём, авторы материала сочли такой подход "оппортунистическим и импровизационным".
"Для написания этого текста Москва задействовала американских журналистов, завербованных во времена их работы в России", — указали в СНБО Украины.
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