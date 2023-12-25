Молодой китайский мужчина из провинции Цзянсу столкнулся с серьезными последствиями из-за своей привычки добавлять уксус в заказанные им китайские пельмени вонтон. История развернулась 13 декабря, когда клиент, являющийся постоянным посетителем пельменной, пришел на обед.
Оказавшись в заведении, он, как обычно, заказал вонтоны и добавил к ним уксус. Однако на этот раз владелец пельменной не скрывал своего недовольства по поводу предпочтений клиента. Он подошел к посетителю и, выражая свое недовольство, ударил его по лицу, сообщает South China Morning Post.
Возникла ссора, в которую вмешалась официантка, пытаясь предотвратить драку. Владелец, в свою очередь, начал кричать на посетителя, требуя, чтобы тот ушел. Однако молодой человек предложил владельцу присесть и договориться, но это только разозлило последнего еще больше.
Владелец пельменной решительно потребовал оплатить неоплаченный счет в размере десяти юаней (примерно 150 рублей). Посетитель, не прибегая к насилию, не стал сопротивляться, но, касаясь владельца, когда выходил из заведения, лишь усилил его гнев. Владелец вышел за ним на улицу и избил его. В результате столкновения пострадавший получил легкие травмы и потерю нескольких передних зубов.
После инцидента молодой человек обратился в полицию, было начато расследование в отношении владельца пельменной.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.