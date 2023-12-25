В Китае владелец пельменной выбил зубы клиенту за добавление уксуса в еду

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Молодой китайский мужчина из провинции Цзянсу столкнулся с серьезными последствиями из-за своей привычки добавлять уксус в заказанные им китайские пельмени вонтон. История развернулась 13 декабря, когда клиент, являющийся постоянным посетителем пельменной, пришел на обед.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Оказавшись в заведении, он, как обычно, заказал вонтоны и добавил к ним уксус. Однако на этот раз владелец пельменной не скрывал своего недовольства по поводу предпочтений клиента. Он подошел к посетителю и, выражая свое недовольство, ударил его по лицу, сообщает South China Morning Post.

Возникла ссора, в которую вмешалась официантка, пытаясь предотвратить драку. Владелец, в свою очередь, начал кричать на посетителя, требуя, чтобы тот ушел. Однако молодой человек предложил владельцу присесть и договориться, но это только разозлило последнего еще больше.

Владелец пельменной решительно потребовал оплатить неоплаченный счет в размере десяти юаней (примерно 150 рублей). Посетитель, не прибегая к насилию, не стал сопротивляться, но, касаясь владельца, когда выходил из заведения, лишь усилил его гнев. Владелец вышел за ним на улицу и избил его. В результате столкновения пострадавший получил легкие травмы и потерю нескольких передних зубов.

После инцидента молодой человек обратился в полицию, было начато расследование в отношении владельца пельменной.