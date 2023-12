Your browser does not support the audio element.

Молодой китайский мужчина из провинции Цзянсу столкнулся с серьезными последствиями из-за своей привычки добавлять уксус в заказанные им китайские пельмени вонтон. История развернулась 13 декабря, когда клиент, являющийся постоянным посетителем пельменной, пришел на обед.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.