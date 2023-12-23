В Южной Корее матери избитого толпой иркутянина выставили счет в 3,9 млн рублей

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Иркутянин Павел Гачилин, проживавший с 2017 года в Чхонджоу, Южная Корея, стал жертвой нападения толпы на пути домой. В результате избиения он получил черепно-мозговую травму, которая впоследствии спровоцировала инсульт.

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После госпитализации ему была проведена операция, и родным выставили счёт на сумму 3,9 миллиона рублей за лечение и транспортировку в Россию, сообщает Telegram-канал Baza.

Мать пострадавшего, пенсионерка, столкнулась с трудностью собрать необходимую сумму, так как ей необходимо заплатить не только за лечение, но и за перевозку сына домой. Всего необходимо найти почти 4 миллиона рублей и выкупить 9 билетов. В своем отчаянии она обратилась за помощью к губернатору и Министерству здравоохранения, ища поддержку и финансовую помощь в данной тяжелой ситуации.