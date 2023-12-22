Начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк уверен, что ВСУ сумеют легко пополнить свои ряды — об этом он сообщил украинскому изданию New Voice.
"Мы всё равно доберем то количество, которое нужно", — сказал он.
Павлюк призвал украинцев не дожидаться повесток о мобилизации.
"Мы предлагаем добровольно, не дожидаясь мобилизации или повестки, присоединиться к ВСУ, предлагаем выбор специальностей, — пояснил он. — Но это не может означать, что служить будут только те, кто хотят, и что теперь можно выбрать только небоевые специальности, несмотря на то, что в армии действительно большая потребность в различных специальностях".
На своей ежегодной пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные просят его мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, но он пока не дал согласия.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).