В Киеве уверены в наборе в ВСУ достаточного числа добровольцев

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк уверен, что ВСУ сумеют легко пополнить свои ряды — об этом он сообщил украинскому изданию New Voice.

Фото: FB Иллариона Павлюка

"Мы всё равно доберем то количество, которое нужно", — сказал он.

Павлюк призвал украинцев не дожидаться повесток о мобилизации.

"Мы предлагаем добровольно, не дожидаясь мобилизации или повестки, присоединиться к ВСУ, предлагаем выбор специальностей, — пояснил он. — Но это не может означать, что служить будут только те, кто хотят, и что теперь можно выбрать только небоевые специальности, несмотря на то, что в армии действительно большая потребность в различных специальностях".

На своей ежегодной пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные просят его мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, но он пока не дал согласия.