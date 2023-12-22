Последние французские военнослужащие, которые присутствовали в Нигере в целях борьбы с терроризмом, планируют покинуть страну в пятницу, в рамках уже начавшегося вывода французского контингента.
Общее количество солдат составляло около 1,5 тысячи человек.
Ранее свергнутый президент страны Мохамед Базум обращался к Парижу с просьбой усилить военное присутствие на континенте, однако, с приходом ко власти мятежников, требования изменились.
Новое правительство, сформированное под председательством Абдурахмана Тчиани, выслало из Нигера французского посла и потребовало, чтобы Париж убрал свои х военных.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).