Париж выведет последних военных из Нигера

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Последние французские военнослужащие, которые присутствовали в Нигере в целях борьбы с терроризмом, планируют покинуть страну в пятницу, в рамках уже начавшегося вывода французского контингента.

Фото: openverse by hdptcar из Банги, Центральноафриканская Республика is licensed under "File:Rebel in northern Central African Republic 04.jpg" by hdptcar from Bangui, Central African Republic is licensed under CC BY-SA 2.0.

Общее количество солдат составляло около 1,5 тысячи человек.

Ранее свергнутый президент страны Мохамед Базум обращался к Парижу с просьбой усилить военное присутствие на континенте, однако, с приходом ко власти мятежников, требования изменились.

Новое правительство, сформированное под председательством Абдурахмана Тчиани, выслало из Нигера французского посла и потребовало, чтобы Париж убрал свои х военных.