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Париж выведет последних военных из Нигера

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Мир

Последние французские военнослужащие, которые присутствовали в Нигере в целях борьбы с терроризмом, планируют покинуть страну в пятницу, в рамках уже начавшегося вывода французского контингента.

Париж выведет последних военных из Нигера
Фото: openverse by hdptcar из Банги, Центральноафриканская Республика is licensed under "File:Rebel in northern Central African Republic 04.jpg" by hdptcar from Bangui, Central African Republic is licensed under CC BY-SA 2.0.

Общее количество солдат составляло около 1,5 тысячи человек

Ранее свергнутый президент страны Мохамед Базум обращался к Парижу с просьбой усилить военное присутствие на континенте, однако, с приходом ко власти мятежников, требования изменились.

Новое правительство, сформированное под председательством Абдурахмана Тчиани, выслало из Нигера французского посла и потребовало, чтобы Париж убрал свои х военных. 

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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