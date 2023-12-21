Юлия Тимошенко обещала запретить ЛГБТ (в РФ признано экстремистским движением) после прихода к власти на Украине — такое заявление экс-премьер сделала на совещании с однопартийцами.
Видео её экспрессивного выступления опубликовал телеграм-канал Klymenko Time.
"Мы против этого публично. Как только будет перезагрузка власти, мы всё это отменим нафиг. Есть только два пола — мужской и женский. Все остальное нужно забыть. Есть традиционные ценности", — заявила политик.
Она призвала также соратников усилить "отдельную, стратегическую, глубокую работу" по продвижению традиционных ценностей среди электората в виде встреч в храмах разных конфессий и распространения там бесплатной агитации.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".