Тимошенко обещала запретить ЛГБТ после прихода к власти на Украине

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Юлия Тимошенко обещала запретить ЛГБТ (в РФ признано экстремистским движением) после прихода к власти на Украине — такое заявление экс-премьер сделала на совещании с однопартийцами.

Фото: Zuma / TASS

Видео её экспрессивного выступления опубликовал телеграм-канал Klymenko Time.

"Мы против этого публично. Как только будет перезагрузка власти, мы всё это отменим нафиг. Есть только два пола — мужской и женский. Все остальное нужно забыть. Есть традиционные ценности", — заявила политик.

Она призвала также соратников усилить "отдельную, стратегическую, глубокую работу" по продвижению традиционных ценностей среди электората в виде встреч в храмах разных конфессий и распространения там бесплатной агитации.