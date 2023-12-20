Украина намерена выпускать миллион дронов в год

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Украинские оборонные предприятия способны выпустить миллион беспилотников в 2024 году, заверил в среду министр стратегической промышленности страны Александр Камышин.

Фото: Getty Images

Накануне такие наполеоновские планы заявил Владимир Зеленский.

"Мы планируем выпустить миллион дронов в следующем году. Мы приложим все усилия, чтобы этот план был выполнен. Я уверен, что мы справимся с этой задачей", — сказал он на своей итоговой пресс-конференции.

Эта задача по силам украинской промышленности. Уже в декабре она произведёт более 50 тысяч FPV дронов, отчитался министр в своём телеграм-канале.

"Все производственные возможности готовы, контрактация на 2024 год начинается", — добавил он.

Как объяснял ранее замглавы украинского минобороны Иван Гаврилюк, одноразовыми беспилотниками ВСУ компенсируют снарядный голод.