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Украина намерена выпускать миллион дронов в год

1:00
Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские оборонные предприятия способны выпустить миллион беспилотников в 2024 году, заверил в среду министр стратегической промышленности страны Александр Камышин.

Украина намерена выпускать миллион дронов в год
Фото: Getty Images

Накануне такие наполеоновские планы заявил Владимир Зеленский.

"Мы планируем выпустить миллион дронов в следующем году. Мы приложим все усилия, чтобы этот план был выполнен. Я уверен, что мы справимся с этой задачей", — сказал он на своей итоговой пресс-конференции.

Эта задача по силам украинской промышленности. Уже в декабре она произведёт более 50 тысяч FPV дронов, отчитался министр в своём телеграм-канале.

"Все производственные возможности готовы, контрактация на 2024 год начинается", — добавил он.

Как объяснял ранее замглавы украинского минобороны Иван Гаврилюк, одноразовыми беспилотниками ВСУ компенсируют снарядный голод.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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