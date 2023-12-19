ВСУ заменят дронами дефицитные снаряды

1:23 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

ВСУ компенсируют острую нехватку снарядов использованием дронов-камикадзе, заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью BBC Украина в понедельник.

Фото: АрміяINFORM

По его признанию, дефицит боеприпасов есть и, скорее всего, будет только усиливаться.

"Поэтому на Украине было принято решение решать эти вопросы путём создания мощного производства БПЛА", — пояснил генерал.

Кроме того, украинская оборонная промышленность намерена нарастить выпуск боеприпасов "практически всех номенклатур бывшего СССР", добавил он.

Среди них нет самого востребованного типа боеприпасов — 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. В этом вопросе вся надежда на западных союзников, а они её, эту надежду, не оправдывают — ЕС сорвала выполнение плана по поставкам Украине миллиона снарядов.

Винить их киевским властям не с руки: одна из причин нехватки боеприпасов — Украина выстреливает больше, чем могут произвести её партнёры.

По поводу западной помощи Гаврилюк настроен скорее оптимистично — он сопровождал Владимира Зеленского в поездке в США и рассчитывает на получение из-за океана ракет большой дальности, хотя говорить уверенно о сроках их поставки не готов.