Ранее 19 декабря в агентстве Bloomberg вышла статья, в которой говорилось, что страны - члены НАТО обсуждают возможные последствия победы РФ в конфликте с Украиной для альянса.
"Россия для ЕС представляет стратегическую угрозу. Но я должен признать, что не все страны ЕС видят это так же. Есть такие, кто открыто говорит – нет, мы не считаем Россию стратегической угрозой. Я их убеждаю, что это не так", - сообщил он, выступая на форуме Sommet Grand Continent.
В этот же день Bloomberg выразило сомнения в победе Украины на поле боя даже в случае, если она получит всё необходимое от западных друзей.
До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что значительного сдвига в конфликте на Украине, который ожидали европейские страны, не произойдет.
Ранее в США также указали на снижение перспектив ВСУ без помощи Запада.
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