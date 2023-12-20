Боррель сожалеет, что не все в ЕС видят угрозу со стороны России

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Ранее 19 декабря в агентстве Bloomberg вышла статья, в которой говорилось, что страны - члены НАТО обсуждают возможные последствия победы РФ в конфликте с Украиной для альянса.

Фото: "Hearing of Josep Borrell, High Representative / Vice President-designate, A stronger Europe in the World" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

"Россия для ЕС представляет стратегическую угрозу. Но я должен признать, что не все страны ЕС видят это так же. Есть такие, кто открыто говорит – нет, мы не считаем Россию стратегической угрозой. Я их убеждаю, что это не так", - сообщил он, выступая на форуме Sommet Grand Continent.

В этот же день Bloomberg выразило сомнения в победе Украины на поле боя даже в случае, если она получит всё необходимое от западных друзей.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что значительного сдвига в конфликте на Украине, который ожидали европейские страны, не произойдет.

Ранее в США также указали на снижение перспектив ВСУ без помощи Запада.