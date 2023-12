Your browser does not support the audio element.

Ранее 19 декабря в агентстве Bloomberg вышла статья, в которой говорилось, что страны - члены НАТО обсуждают возможные последствия победы РФ в конфликте с Украиной для альянса.

Фото: "Hearing of Josep Borrell, High Representative / Vice President-designate, A stronger Europe in the World" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.