Sohu: Фон дер Ляйен обидела Китай, неожиданно напомнив ему о РФ

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обидела Китай, когда неожиданно вспомнила Россию. Как пишет издание Sohu, в ходе завершившегося на днях в Пекине саммита КНР — ЕС, во время которого стороны обсуждали двухстороннее сотрудничество и международную повестку, фон дер Ляйен неожиданно начала говорить о РФ.

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"На пресс-конференции по итогам встречи фон дер Ляйен заявила, что будущие отношения между КНР и EC будут во многом определяться позицией Пекина по России. Китай должен определиться и выбрать, с кем он хочет сотрудничать — с РФ или Европой", — указали авторы материала.

В ответ на подобное заявление в Китае отметили, что не ожидали такого поведения от представительницы Евросоюза. Ведь фон дер Ляйен приехала в Пекин в качестве гостя, но указывает, с кем ему сотрудничать.

Отмечается, что это был первый раз за последние четыре года, когда саммит КНР — ЕС состоялся в очном формате. Он проходил в государственном гостевом доме Дяоюйтай. Основная программа сторон была сосредоточена на экономической повестке.