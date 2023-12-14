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Politico: Зеленский хотел приехать на саммит ЕС, но его визит отменили

1:02
Мир

Планы президента Украины Владимира Зеленского приехать на саммит Евросоюза неожиданно сорвались.

Politico: Зеленский хотел приехать на саммит ЕС, но его визит отменили
Фото: Кадр из выступления Владимира Зеленского.

Как пишет издание Politico, лидер киевского режима собирался лично присутствовать на нём. Но буквально за день до заседания стран европейского сообщества его визит неожиданно отменили. По данным журналистов газеты, сведения о планах Зеленского насчёт приезда распространилась в Брюсселе как раз накануне саммита.

"Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по будущему вступлению Украины в ЕС, остаётся неясным", — сообщает издание.

Напомним, что саммит Евросоюза состоится в Брюсселе 14-15 декабря. В ходе него страны европейского сообщества намерены начать обсуждение вопроса вступления Украины в европейское объединение. Помимо этого, речь может вестись о выделении Украине 50 млрд евро помощи.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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