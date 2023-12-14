Минобороны Румынии заявило о нарушении границы российским дроном

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В ночь со среды на четверг на территории Румынии упал беспилотник, который минобороны страны сочло российским, сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Getty Images

В 22:45 13 декабря в приграничных уездах Тулча и Галац объявлялась воздушная тревога из-за обстрелов Одесской области. В качестве меры реагирования в воздух были подняты F-16 ВВС Румынии и Eurofighter Typhoon ВВС Германии.

Радиолокационное оборудование румынской армии зафиксировало проникновение в суверенное воздушное пространство страны на малой высоте. Туда срочно выехала специальная группа министерства национальной обороны.

Утром на месте происшествия была обнаружена полутораметровая воронка и останки беспилотника, "использованного для атаки на украинскую портовую инфраструктуру".

МИД Румынии намерен по этому поводу вызвать представителя российской дипломатической миссии, а также провести консультации с союзниками по НАТО.