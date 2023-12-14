В ночь со среды на четверг на территории Румынии упал беспилотник, который минобороны страны сочло российским, сообщила пресс-служба ведомства.
В 22:45 13 декабря в приграничных уездах Тулча и Галац объявлялась воздушная тревога из-за обстрелов Одесской области. В качестве меры реагирования в воздух были подняты F-16 ВВС Румынии и Eurofighter Typhoon ВВС Германии.
Радиолокационное оборудование румынской армии зафиксировало проникновение в суверенное воздушное пространство страны на малой высоте. Туда срочно выехала специальная группа министерства национальной обороны.
Утром на месте происшествия была обнаружена полутораметровая воронка и останки беспилотника, "использованного для атаки на украинскую портовую инфраструктуру".
МИД Румынии намерен по этому поводу вызвать представителя российской дипломатической миссии, а также провести консультации с союзниками по НАТО.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.