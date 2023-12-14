В НАТО разочарованы результатами пресловутого контрнаступления ВСУ, признался генсек блока Йенс Столтенберг.
В четверг он провёл совместную с новым премьером Словакии Робертом Фицо пресс-конференцию в Брюсселе.
"Да, мы все хотели большего прогресса. Мы надеялись, что будет завоёвано больше территории украинцами летом в ходе контрнаступления", — заявил глава НАТО.
Несмотря на это, страны Североатлантического альянса продолжат оказывать военную помощь Украине, заверил Столтенберг, потому что, по его мнению, нельзя позволить России победить. "И единственный способ — продолжать поддерживать Украину", — резюмировал он.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.