Столтенберг признал разочарование НАТО контрнаступлением Украины

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В НАТО разочарованы результатами пресловутого контрнаступления ВСУ, признался генсек блока Йенс Столтенберг.

Фото: РИА Новости by Алексей Витвицкий

В четверг он провёл совместную с новым премьером Словакии Робертом Фицо пресс-конференцию в Брюсселе.

"Да, мы все хотели большего прогресса. Мы надеялись, что будет завоёвано больше территории украинцами летом в ходе контрнаступления", — заявил глава НАТО.

Несмотря на это, страны Североатлантического альянса продолжат оказывать военную помощь Украине, заверил Столтенберг, потому что, по его мнению, нельзя позволить России победить. "И единственный способ — продолжать поддерживать Украину", — резюмировал он.