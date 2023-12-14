Байден назвал "политическим трюком" расследование об импичменте в отношении себя

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Президент США Джо Байден дал первый комментарий по поводу возобновления расследования в отношении бизнеса его семьи и сына Хантера, что в итоге может обернуться импичментом для него самого.

Фото: eer.ru

Глава Белого дома назвал проводимое в отношении него расследование "политическим трюком" членов Республиканской партии, которые в Палаты представителей Конгресса использовали большинство и добились принятия такого решения.

Байден заметил, что, вместо этого республиканцы могли заняться более "срочными вопросами" или сделать что-либо полезное для улучшения жизни простых американцев.