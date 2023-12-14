Politico: европейские политики в кулуарах называют Украину "чёрной дырой"

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Европейские чиновники между собой называют Украину "чёрной дырой", куда страны ЕС вынуждены вливать свои средства. По словам источников, партнёры Незалежной не понимают, насколько ситуация на фронте для ВСУ "отчаянная".

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Страны Евросоюза смещают акцент с происходящего в Незалежной из-за безрезультатности действий ВСУ. По словам источника в политических кругах ЕС, непонятно, сколько денег ещё нужно будет "влить" в "чёрную дыру" под названием Украина.

"Сомнения растут… Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько ещё денег мы вольем в эту чёрную дыру? Популисты по всей Европе будут седлать эту волну в ближайшие месяцы", — пишет Politico со ссылкой на собеседника.

Ранее французский политик Флориан Филиппо подвёл итог визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. По словам Филиппо, лидер Незалежной не добился ничего своими мольбами, и уехал из Вашингтона с пустыми руками, что чётко показывает перемены в отношении к украинскому конфликту.