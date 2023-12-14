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Politico: европейские политики в кулуарах называют Украину "чёрной дырой"

1:09
Мир

Европейские чиновники между собой называют Украину "чёрной дырой", куда страны ЕС вынуждены вливать свои средства. По словам источников, партнёры Незалежной не понимают, насколько ситуация на фронте для ВСУ "отчаянная".

Politico: европейские политики в кулуарах называют Украину "чёрной дырой"
Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Страны Евросоюза смещают акцент с происходящего в Незалежной из-за безрезультатности действий ВСУ. По словам источника в политических кругах ЕС, непонятно, сколько денег ещё нужно будет "влить" в "чёрную дыру" под названием Украина.

"Сомнения растут… Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько ещё денег мы вольем в эту чёрную дыру? Популисты по всей Европе будут седлать эту волну в ближайшие месяцы", — пишет Politico со ссылкой на собеседника.

Ранее французский политик Флориан Филиппо подвёл итог визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. По словам Филиппо, лидер Незалежной не добился ничего своими мольбами, и уехал из Вашингтона с пустыми руками, что чётко показывает перемены в отношении к украинскому конфликту.

Как Украина развела Евросоюз на деньги? Что рассорило заклятых друзей — Варшаву и Киев. Панорама
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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