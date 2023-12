Your browser does not support the audio element.

Европейские чиновники между собой называют Украину "чёрной дырой", куда страны ЕС вынуждены вливать свои средства. По словам источников, партнёры Незалежной не понимают, насколько ситуация на фронте для ВСУ "отчаянная".

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.