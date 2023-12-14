Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что самой "разумной сделкой" для Киева для прекращения конфликта станет уступка регионов России и отказ от членства в Североатлантическом альянсе.
Как подчеркнул Рамасвами, такой сценарий возможен, если Россия тоже согласиться на сделку, и выйдет из "альянса" с Китаем.
"Украину не примут в НАТО, но только, если Путин выйдет из военного союза с Китаем", — заявил кандидат в президенты США на встрече со сторонниками.
Рамасвами подчеркнул, что Киев при таком сценарии должен будет уступить регионы, где подавляющее население — русскоговорящие граждане, и откажется от притязаний на членство в НАТО.
Как уточнил Рамасвами, украинский конфликт никак не соответствует интересам США, тогда как "альянс" России и Китая несёт угрозу.
Обозначились три города, на которые будет развернуто наступление ВС РФ в ближайшее время. Это Киев, Одесса и Харьков. Индикаторы — удары ВКС РФ.