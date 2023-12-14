Рамасвами: Украина уступит России территории и не войдёт в НАТО, но с условием для Кремля

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Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что самой "разумной сделкой" для Киева для прекращения конфликта станет уступка регионов России и отказ от членства в Североатлантическом альянсе.

Фото: Pravda.Ru

Как подчеркнул Рамасвами, такой сценарий возможен, если Россия тоже согласиться на сделку, и выйдет из "альянса" с Китаем.

"Украину не примут в НАТО, но только, если Путин выйдет из военного союза с Китаем", — заявил кандидат в президенты США на встрече со сторонниками.

Рамасвами подчеркнул, что Киев при таком сценарии должен будет уступить регионы, где подавляющее население — русскоговорящие граждане, и откажется от притязаний на членство в НАТО.

Как уточнил Рамасвами, украинский конфликт никак не соответствует интересам США, тогда как "альянс" России и Китая несёт угрозу.