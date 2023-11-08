Кандидат в президенты США Рамасвами: Россия превосходит Штаты по ядерному оружию

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия "прямо сейчас" превосходит США по ядерному вооружению и гиперзвуковым ракетам, заявил кандидат в американские президенты от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами.

Фото: mil.ru

По его словам, объём ТЯО у России гораздо больше, чем у Штатов. Кроме того, Москва создаёт прочный "альянс" с Китаем, который может угрожать Вашингтону.

"Россия прямо сейчас превосходит нас по ядерным возможностям. Они превосходят нас по гиперзвуковым ракетам", — заявил кандидат в президенты на выступлении перед сторонниками во Флориде.

"Военный альянс" России и Китая, по мнению Рамасвами, ставит перед Штатами угрозу Третьей мировой войны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.