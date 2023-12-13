Зеленский признался, что ЗРК Patriot на Украине хватает только на защиту Киева

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украине хватает только на защиту Киева.

Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0

Как пишет издание Politico, в связи с этим лидер киевского режима хотел бы, чтобы Соединённые Штаты поставили Украине в рамках военной помощи больше систем противовоздушной обороны. В таком случае, подчеркнул Зеленский, удастся защитить и другие города — в том числе, Херсон и Одессу.

"По словам Зеленского, все украинские системы Patriot были размещены только вокруг Киева для защиты столицы", — отметили обозреватели издания.

При этом украинский лидер не стал упоминать, сколько именно ЗРК Patriot есть в распоряжении у военнослужащих Вооружённых сил Украины — лишь обратил внимание, что их "небольшое количество".