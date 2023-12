Your browser does not support the audio element.

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин считает, что власти Соединённых Штатов могут отправить на Украину своих военных. По её словам, американское правительство заинтересовано в продолжении конфликта и противостоянии с Россией.

Фото: "NATO forces hold call-for-fire certification in Poland" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.