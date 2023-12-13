Конгрессвумен Грин: США могут отправить войска на Украину

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Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин считает, что власти Соединённых Штатов могут отправить на Украину своих военных. По её словам, американское правительство заинтересовано в продолжении конфликта и противостоянии с Россией.

Фото: "NATO forces hold call-for-fire certification in Poland" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Поэтому в то время, когда у Украины закончатся люди военного возраста, США могут отправить в зону специальной военной операции на Украине своих военнослужащих.

"Если Вашингтон и хочет чего-то, то сделать так, чтобы эта война продолжалась. Они хотят воевать с [президентом России Владимиром - ред.] Путиным так долго, как нужно", — отметила Грин в ходе своего онлайн-выступления в соцсети Х (ранее Twitter*).

*В России доступ к ресурсу Twitter ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года