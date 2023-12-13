Илон Маск не исключил расчленения Украины

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Киевским властям лучше согласиться на мирные переговоры с Россией, иначе они потеряют ещё часть территории, допускает американский миллиардер Илон Маск.

Фото: CreativeCommons by jurvetson is licensed under CC BY 2.0

Такой прогноз во вторник сделал в X (бывший твиттер; принадлежит Маску, заблокирован в РФ) другой заокеанский предприниматель — Дэвид Сакс.

"Украина навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсона и Запорожье. Если она не заключит мирное соглашение сейчас, то потеряет также Харьков, Одессу, остальную часть Херсона и многое другое", — предрёк он.

Те, кто думает, что размахивая флагами, помогает Украине, на самом деле просто расчленяют её, добавил бизнесмен.

"ИМХО ваша оценка точна", — согласился Маск.

Он не первый раз соглашается с пессимистичными предсказаниями коллеги в отношении Украины.