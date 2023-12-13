Киевским властям лучше согласиться на мирные переговоры с Россией, иначе они потеряют ещё часть территории, допускает американский миллиардер Илон Маск.
Такой прогноз во вторник сделал в X (бывший твиттер; принадлежит Маску, заблокирован в РФ) другой заокеанский предприниматель — Дэвид Сакс.
"Украина навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсона и Запорожье. Если она не заключит мирное соглашение сейчас, то потеряет также Харьков, Одессу, остальную часть Херсона и многое другое", — предрёк он.
Те, кто думает, что размахивая флагами, помогает Украине, на самом деле просто расчленяют её, добавил бизнесмен.
"ИМХО ваша оценка точна", — согласился Маск.
Он не первый раз соглашается с пессимистичными предсказаниями коллеги в отношении Украины.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.