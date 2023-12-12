The Guardian: Украина может получить от конгресса США рождественский подарок

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Пакет помощи Украине может быть согласован американским конгрессом, если конгрессмены согласятся отложить запланированный перерыв ради того, чтобы завершить работу над соглашением. Такой информацией поделился сенатор США Крис Мерфи.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Если дальнейшая поддержка Киева будет согласована сенаторами, это станет для него настоящим "рождественским подарком".

"Сенат может достичь соглашения о помощи Украине и безопасности границ к Рождеству", — сказал Мерфи, которого цитирует The Guardian.

Сенатор напомнил, что времени на решение украинского вопроса остаётся крайне мало, потому что плановый перерыв в работе конгресса должен начаться уже через три дня.

Владимир Зеленский настаивает, чтобы США и ЕС выделили помощь Украине до наступления Рождества, однако в Белом доме дали понять, что у них осталось денег для поддержки Украины "на две недели".