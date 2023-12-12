Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делают кошки, пока хозяева спят: шесть удивительных дел
Готовы стирать пакеты: жители Казани поддержали идею мэра города
Как отучить кошку драть мебель: три способа помогут решить проблему
Опасна даже чайная ложка: названы десять продуктов в доме, которые могут навредить кошке
В Красноярске волонтеры активно спасают замерзающих животных
БДСМ-отель в Нижневартовске: участница шоу Ивлеевой удивила своей бизнес-идеей
До 17%: автозапчасти рекордно дорожают на территории России
Блюдо из переспелого банана
В Оренбургской области усилили контроль за детьми после трагедии в Брянске

The Guardian: Украина может получить от конгресса США рождественский подарок

0:59
Мир

Пакет помощи Украине может быть согласован американским конгрессом, если конгрессмены согласятся отложить запланированный перерыв ради того, чтобы завершить работу над соглашением. Такой информацией поделился сенатор США Крис Мерфи.

The Guardian: Украина может получить от конгресса США рождественский подарок
Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Если дальнейшая поддержка Киева будет согласована сенаторами, это станет для него настоящим "рождественским подарком".

"Сенат может достичь соглашения о помощи Украине и безопасности границ к Рождеству", — сказал Мерфи, которого цитирует The Guardian.

Сенатор напомнил, что времени на решение украинского вопроса остаётся крайне мало, потому что плановый перерыв в работе конгресса должен начаться уже через три дня.

Владимир Зеленский настаивает, чтобы США и ЕС выделили помощь Украине до наступления Рождества, однако в Белом доме дали понять, что у них осталось денег для поддержки Украины "на две недели".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В США восхитились работой российского "завода истребителей"

Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.

В США рассказали о заводе России, производящем самые мощные в мире истребители
Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок
Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок
Тяжелобольная Лера Кудрявцева отчитала своих поклонников
Экстрасенс: Украина будет разделена в 2024 году
Кибервойска РФ надолго отключили систему навигации дронов ВСУ — "Киевстар" Любовь Степушова Мормоны — чисто американское изобретение Сергей Лебедев Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Авдеевке и у Артёмовска: "деды поплыли"
Актёр Илья Баскин зарабатывал в США на "хлеб с маслом" разными способами
Алла Пугачева возвращается: ответ на зависть, ревность и прошлое "Фактора А"
Алла Пугачева возвращается: ответ на зависть, ревность и прошлое "Фактора А"
Последние материалы
Опасна даже чайная ложка: названы десять продуктов в доме, которые могут навредить кошке
В Красноярске волонтеры активно спасают замерзающих животных
The Guardian: Украина может получить от конгресса США рождественский подарок
БДСМ-отель в Нижневартовске: участница шоу Ивлеевой удивила своей бизнес-идеей
До 17%: автозапчасти рекордно дорожают на территории России
Блюдо из переспелого банана
В Оренбургской области усилили контроль за детьми после трагедии в Брянске
В Москве раскрыта деятельность чёрного рынка по торговле новорожденными детьми
Автоугоны в 2023 выросли на 15 процентов
Москвичам открыли свободный доступ к их электронным медицинским картам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников