Пакет помощи Украине может быть согласован американским конгрессом, если конгрессмены согласятся отложить запланированный перерыв ради того, чтобы завершить работу над соглашением. Такой информацией поделился сенатор США Крис Мерфи.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.