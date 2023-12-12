Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт не оценил речь, с которой украинский лидер Владимир Зеленский выступил в американском конгрессе.
По словам сенатора, Зеленский просто повторил то, что все уже давным-давно слышали.
"Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового", — сказал Шмитт, которого цитирует газета New York Times.
Также Шмитту не понравилось, что вместо обсуждения собственной безопасности США членам Сената пришлось говорить с Зеленским о безопасности Украины. Шмитт считает такое положение вещей "возмутительным", о чём он написал в соцсети Х.
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