Сенатор Шмитт раскритиковал речь Зеленского в конгрессе: "Всё тот же старый храм"

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Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт не оценил речь, с которой украинский лидер Владимир Зеленский выступил в американском конгрессе.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

По словам сенатора, Зеленский просто повторил то, что все уже давным-давно слышали.

"Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового", — сказал Шмитт, которого цитирует газета New York Times.

Также Шмитту не понравилось, что вместо обсуждения собственной безопасности США членам Сената пришлось говорить с Зеленским о безопасности Украины. Шмитт считает такое положение вещей "возмутительным", о чём он написал в соцсети Х.