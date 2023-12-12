Нетаньяху: Израиль не допустит, чтобы Газой управляли ФАТХ или ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит, чтобы сектором управляли боевики палестинского движения ХАМАС или представители альянса ФАТХ. В таком случае, по его мнению, регион превратится в "Хамастан" или "Фатхастан".

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"Я хочу прояснить свою позицию: я не позволю Израилю повторить ошибку Осло. Я не допущу, чтобы после огромных жертв среди наших граждан и солдат мы допустили, чтобы в секторе Газа были те, кто воспитывает терроризм, поддерживает терроризм, финансирует терроризм", — подчеркнул Нетаньяху в своём видеообращении, которое опубликовано в соцсети X (ранее Twitter*).

Напомним, что 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС начали вести в данном районе боевые действия, проникнув в приграничные районы на юге Израиля.

Известно, что с начала израильских ударов число погибших в Газе уже превысило 17 тысяч человек. В то же время, более 48 тысяч человек числятся в пострадавших.

*В Росси доступ к ресурсу Twitter ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года