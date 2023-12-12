Зеленский: в Сухопутных войсках ВСУ служат 600 тысяч военных

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал численность Сухопутных войск Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, с прошлого года она выросла более чем в два раза и к настоящему дню уже превышает 600 тысяч человек.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

"Сухопутные войска Украины. Более 600 тысяч воинов разных родов войск", — отметил Зеленский в своём Telegram-канале.

В то же время, как прежде сообщали украинские СМИ, в январе прошлого года численность сухопутных сил ВСУ составляла около 250 тысяч человек. В частности, в состав Сухопутных войск страны входят танковые, механизированные, горные бригады, а также ракетные войска, артиллерия, находящиеся в распоряжении украинской армии подразделения противовоздушной обороны и авиация.

Также к Сухопутным украинским войскам относятся войска связи, радиационной и химзащиты, инженерные подразделения, войска радиоэлектронной борьбы и инженерные подразделения.