Президент Украины Владимир Зеленский назвал численность Сухопутных войск Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, с прошлого года она выросла более чем в два раза и к настоящему дню уже превышает 600 тысяч человек.
"Сухопутные войска Украины. Более 600 тысяч воинов разных родов войск", — отметил Зеленский в своём Telegram-канале.
В то же время, как прежде сообщали украинские СМИ, в январе прошлого года численность сухопутных сил ВСУ составляла около 250 тысяч человек. В частности, в состав Сухопутных войск страны входят танковые, механизированные, горные бригады, а также ракетные войска, артиллерия, находящиеся в распоряжении украинской армии подразделения противовоздушной обороны и авиация.
Также к Сухопутным украинским войскам относятся войска связи, радиационной и химзащиты, инженерные подразделения, войска радиоэлектронной борьбы и инженерные подразделения.
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