Президент Украины Владимир Зеленский назвал численность Сухопутных войск Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, с прошлого года она выросла более чем в два раза и к настоящему дню уже превышает 600 тысяч человек.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain