В Аргентине экс-чиновник бросил бутылку в Хавьера Милея во время инаугурации

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В ходе инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея произошел инцидент, когда неизвестный бросил бутылку в автомобиль главы государства.

Фото: Wikipedia by Senado de la Nación Argentina is licensed under Общественное достояние

Бутылка пролетела в нескольких сантиметрах от головы президента, но попала в голову его охранника, который получил небольшой порез шеи. Произошедшее не помешало Милею выйти из машины и поприветствовать толпу, а затем остановиться возле резиденции, чтобы поприветствовать собравшихся на улице людей и погладить собаку породы золотистый ретривер.

Полиция быстро выявила личность нападавшего — им оказался 51-летнй экс-чиновник по имени Гастон Ариэль Мерканзини. Суд принял решение арестовать его, сообщает РБК.

Напомним, что Хавьер Милей победил на выборах президента в ноябре, получив 56% голосов, в то время как его соперник, министр экономики Серхио Масса, набрал 44%.