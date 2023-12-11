В США готовы начать применение препарата, который способствует продлению жизни собак крупных пород.
Американские учёные изобрели медикамент, который воздействует на отвечающий за старение гормон.
По словам исследователей, гормон существенно замедляет старение, препятствуя развитию ряда возрастных заболеваний.
Ветеринары назвали лекарство прорывом. Препарат начнут применять как только будет получено разрешение властей.
Ранее сообщалось, что учёные США создали вакцину от алкоголизма.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.