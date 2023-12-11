В США изобрели препарат для замедления старения крупных собак

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В США готовы начать применение препарата, который способствует продлению жизни собак крупных пород.

Фото: openverse by mrspattinson is licensed under CC BY 2.0.

Американские учёные изобрели медикамент, который воздействует на отвечающий за старение гормон.

По словам исследователей, гормон существенно замедляет старение, препятствуя развитию ряда возрастных заболеваний.

Ветеринары назвали лекарство прорывом. Препарат начнут применять как только будет получено разрешение властей.

Ранее сообщалось, что учёные США создали вакцину от алкоголизма.