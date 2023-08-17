Исследователи США создали вакцину от алкоголизма

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Американские учёные заявили об изобретении вакцины, позволяющей справиться с алкогольной зависимостью.

Фото: "File:Тешевицы, бутылки (10623505074).jpg" by Vasilyev Serge is licensed under CC BY 2.0.

Исследователи США прикрепили ген белка к безопасному вирусу. Принцип действия вакцины заключается в том, что модифицированный вирус, проникающий в организм, встраивает ген белка в клеточную структуру, помогая отказаться от употребления алкогольных напитков.

Вакцину от алкололизма исследовали на обезьянах, которых сначала подсадили на алкоголь, а затем излечили от тяги к спиртному. 90% приматов перестали испытывать влечение к алкоголю. Эксперименты планируют провести и на людях.

Ранее сообщалось, что женщины стали чаще умирать от алкоголизма.