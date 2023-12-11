Киевский режим на текущей неделе может лишиться двух своих главных союзников и спонсоров — Соединенных Штатов и ЕС. Об этом пишет в понедельник, 11 декабря, влиятельная газета Financial Times.
Такое критическое развитие событий для Зеленского может возникнуть из-за того, что западные лидеры не придут к соглашению по вопросу о выделении Украине нового пакета финансовой помощи.
"Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его ключевых союзника официально отказываются от продолжения финансовой помощи", — сообщает Financial Times.
По данным издания, такое случится, если на саммите ЕС, который состоится на этой недели, лидеры стран Евросоюза не согласуют пакет мер поддержки Украине.
В свою очередь, в США запрос президента Джо Байдена о выделении денег киевскому режиму также оказался под угрозой отклонения.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.