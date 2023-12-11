FT: Украина может потерять двух ключевых союзников на этой неделе

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Киевский режим на текущей неделе может лишиться двух своих главных союзников и спонсоров — Соединенных Штатов и ЕС. Об этом пишет в понедельник, 11 декабря, влиятельная газета Financial Times.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Такое критическое развитие событий для Зеленского может возникнуть из-за того, что западные лидеры не придут к соглашению по вопросу о выделении Украине нового пакета финансовой помощи.

"Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его ключевых союзника официально отказываются от продолжения финансовой помощи", — сообщает Financial Times.

По данным издания, такое случится, если на саммите ЕС, который состоится на этой недели, лидеры стран Евросоюза не согласуют пакет мер поддержки Украине.

В свою очередь, в США запрос президента Джо Байдена о выделении денег киевскому режиму также оказался под угрозой отклонения.