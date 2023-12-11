Владимир Зеленский рассказал в своём регулярном видеообращении о встрече с Виктором Орбаном в Аргентине в воскресенье.
Украинский президент и венгерский премьер пересеклись почти случайно на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.
"На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном. Максимально откровенно и понятно — о наших европейских делах", — сообщил Зеленский.
На кадрах распространённого СМИ видео заметно, что Орбан и слова не дал вставить своему визави.
В Раде тем временем изрыгали оскорбления в адрес венгерского политика. Киеву есть отчего злиться — Орбан уже предупредил, что заблокирует обсуждение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на ближайшем саммите ЕС.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.