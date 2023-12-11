Зеленский рассказал о случайной встрече с Орбаном

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Владимир Зеленский рассказал в своём регулярном видеообращении о встрече с Виктором Орбаном в Аргентине в воскресенье.

Фото: X госсекретаря Венгрии по международным связям Золтана Ковача

Украинский президент и венгерский премьер пересеклись почти случайно на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.

"На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном. Максимально откровенно и понятно — о наших европейских делах", — сообщил Зеленский.

На кадрах распространённого СМИ видео заметно, что Орбан и слова не дал вставить своему визави.

В Раде тем временем изрыгали оскорбления в адрес венгерского политика. Киеву есть отчего злиться — Орбан уже предупредил, что заблокирует обсуждение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на ближайшем саммите ЕС.