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Reuters: Киев просит у США системы ПРО THAAD, вертолёты Apache и истребители F/A-18

1:07
Мир

Украинские власти повысили планку требований к США по поставкам оружия, сообщили американские СМИ. На это раз Киев запросил у Вашингтона предоставить ВСУ системы противоракетной обороны THAAD, военные вертолёты Apache и истребители F/A-18.

Reuters: Киев просит у США системы ПРО THAAD, вертолёты Apache и истребители F/A-18
Фото: Википедия

Кроме того, в "вишлисте" украинских властей оказались и "вертушки" Black Hawk.

Как уточнили американские источники, просьбу по вооружению ВСУ киевские власти озвучили в закрытом формате.

"Список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей сил обороны Украины", — передаёт Reuters со ссылкой на документ.

Ранее западные страны в очередной заявили, что намерены поставить Украине обещанные истребители F-16. Главным оружием против иностранных самолётов станут дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400, сообщили источники в военных кругах ВС России. Кроме прочего, как заверили эксперты, с западной техникой отлично справится и система противовоздушной обороны страны. 

Путин назвал условия для переговоров с Украиной
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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