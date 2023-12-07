Reuters: Киев просит у США системы ПРО THAAD, вертолёты Apache и истребители F/A-18

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Украинские власти повысили планку требований к США по поставкам оружия, сообщили американские СМИ. На это раз Киев запросил у Вашингтона предоставить ВСУ системы противоракетной обороны THAAD, военные вертолёты Apache и истребители F/A-18.

Фото: Википедия

Кроме того, в "вишлисте" украинских властей оказались и "вертушки" Black Hawk.

Как уточнили американские источники, просьбу по вооружению ВСУ киевские власти озвучили в закрытом формате.

"Список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей сил обороны Украины", — передаёт Reuters со ссылкой на документ.

Ранее западные страны в очередной заявили, что намерены поставить Украине обещанные истребители F-16. Главным оружием против иностранных самолётов станут дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400, сообщили источники в военных кругах ВС России. Кроме прочего, как заверили эксперты, с западной техникой отлично справится и система противовоздушной обороны страны.