Украинские власти повысили планку требований к США по поставкам оружия, сообщили американские СМИ. На это раз Киев запросил у Вашингтона предоставить ВСУ системы противоракетной обороны THAAD, военные вертолёты Apache и истребители F/A-18.
Кроме того, в "вишлисте" украинских властей оказались и "вертушки" Black Hawk.
Как уточнили американские источники, просьбу по вооружению ВСУ киевские власти озвучили в закрытом формате.
"Список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей сил обороны Украины", — передаёт Reuters со ссылкой на документ.
Ранее западные страны в очередной заявили, что намерены поставить Украине обещанные истребители F-16. Главным оружием против иностранных самолётов станут дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400, сообщили источники в военных кругах ВС России. Кроме прочего, как заверили эксперты, с западной техникой отлично справится и система противовоздушной обороны страны.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.