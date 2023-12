Россия могла бы потребовать от властей нынешней Молдавии выплату репараций, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Про его словам, в Кишинёве отождествляют страну с государствами гитлеровской коалиции.

Фото: Openverse by Arenamontanus is licensed under CC BY 2.0