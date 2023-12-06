В России предложили подумать о репарациях от Молдавии

Россия могла бы потребовать от властей нынешней Молдавии выплату репараций, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Про его словам, в Кишинёве отождествляют страну с государствами гитлеровской коалиции.

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По его словам, в молдавских школах нет предмета "История Молдавии", однако есть предмет "История румын и всеобщая история". Мягков процитировал отрывок из одного из нынешних молдавских учебников.

В нём утверждается, что главной целью Румынии во Второй мировой войне было "освобождение Бессарабии и Северной Буковины", немецко-румынская армия "вошла в Кишинэу" и успешно завершила операцию в два этапа.

Михаил Мягков напомнил, что СССР в своё время должен был брать с Румынии репарации, от чего отказался, поскольку это государство было социалистическим.

"Но поскольку Советскую Молдавию не включали в состав Румынии, а сегодня её туда загоняют, то, может быть, потребовать от новоявленных румын в Кишиневе репараций? Ведь в своём учебнике по истории они чётко ставят себя на сторону Гитлера и его сателлитов", — цитирует научного директора РВИО ТАСС.

Предмет "История румын" появился в школьной программе задолго до того, как президентом этой страны стала Майя Санду, которая проводит политику румынизации молдавского общества.

При этом по результатам переписи населения Молдавии в 2014 году (с тех пор переписи более не проводились), большинство жителей этой страны — 73,73% — назвали себя молдаванами. К румынам себя отнесли 6,87% участников переписи.

И несмотря на проводимую властями политику — и, соответственно, росту числа тех, кто относит себя к румынам — большинство граждан Молдавии по-прежнему считают себя молдаванами.

Отметим, в соседней Румынии Майю Санду и её окружение хвалят за политику румынизации. А молдавский язык называют выдумкой России.